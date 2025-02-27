Следствие попросило арестовать экс-замминистра транспорта Чалика по делу о растрате

Следственный комитет (СК) России просит арестовать бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.
Ходатайство следствия поступило в Дорогомиловский суд Москвы.
О задержании Чалика по подозрению в преступлении по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата») стало известно ранее, 26 февраля. Правоохранителям бывший замминистра признался, что выписывал себе премии, однако не согласился с предъявленной суммой в 4,2 миллиона рублей.
Сообщалось, что перед тем, как Чалика задержали, он пытался экстренно избавиться от элитного жилья.