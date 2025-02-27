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22:29, 27 февраля 2025Россия

Эксперт высказался о смыкании котла под Суджей

Эксперт Сивков: на смыкание котла под Суджей уйдет несколько дней
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На смыкание котла под Суджей может уйти до нескольких дней, сообщил в разговоре с NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков.

По словам эксперта, это произойдет, если подтвердятся сообщения о том, что российским военным осталось 3,5 километра до окружения украинской группировки под населенным пунктом. «Котел будет сформирован, только когда будут замкнуты внутренний и внешний фронты окружения, полностью блокируя доступ к этой группировке других украинских частей», — заявил он.

27 февраля Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Никольское Курской области. По словам военкора Александра Коца, занятие Никольского позволяет зайти в тыл группировки ВСУ, обороняющей Малую Локню. Это, в свою очередь, откроет дорогу на Суджу, добавил он.

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