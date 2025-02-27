Военкор объяснил значение освобожденного под Суджей села в Курской области

Военкор Коц: Контроль над Никольским позволит зайти в тыл ВСУ у Малой Локни

Населенный пункт Никольское в Курской области, который вернулся под контроль России, дает военнослужащим возможность зайти в тыл группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Малой Локни. Об этом, объясняя стратегическое значение Никольского, написал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Освобождение Никольского позволяет зайти в тыл группировки ВСУ, обороняющей Малую Локню. С севера на этот населенник уже давят подразделения, ранее занявшие Погребки, Марьевку и Орловку», — написал военкор.

Он добавил, что контроль над Малой Локней, в свою очередь, даст российской группировке «Север» прямую дорогу на город Суджа.

О контроле России над Никольским Минобороны сообщило в четверг, 27 февраля. Населенный пункт находится под городом-спутником Курской АЭС Курчатовым. 26 февраля Минобороны официально подтвердило освобождение населенных пунктов Погребки и Орловка. Неофициально сообщалось о контроле над Марьевкой, Лебедевкой и Куриловкой. Освобожденные населенные пункты Курской области нанесли на карту.