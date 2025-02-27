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10:01, 27 февраля 2025Ценности

Елена Летучая снялась в прозрачной юбке

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость снялась, стоя в комнате у кровати. Она позировала боком к камере в черном боди и прозрачной юбке ниже колена, положив одну руку на голову.

В то же время ведущая надела остроносые сапоги на каблуках, золотистые серьги-кольца, несколько браслетов и цепочку на шею. Кроме того, она продемонстрировала красный лак на ногтях.

Ранее в феврале 42-летняя российская телеведущая Ирена Понарошку похвасталась фигурой в купальнике.

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