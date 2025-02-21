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20:45, 21 февраля 2025Ценности

Популярная российская ведущая похвасталась фигурой в купальнике

42-летняя российская телеведущая Ирена Понарошку снялась в купальнике
Екатерина Ештокина

Фото: @irenaponaroshku

Популярная российская телеведущая Ирена Понарошку (настоящее имя — Ирина Годизова) похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном кадре 42-летняя знаменитость снялась на фоне пальм в слитном изделии на широких бретелях. При этом звезда стояла боком к камере, демонстрируя частично оголенные ягодицы. Вдобавок ведущая распустила короткие волосы.

В декабре 2024 года Понарошку отсудила почти 600 тысяч рублей у волгоградского бизнесмена за использование своего фото без разрешения.

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