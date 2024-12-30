Известная телеведущая отсудила почти 600 тысяч рублей за фото семилетней давности

Shot: Понарошку отсудила 595 тысяч рублей за использование фото в рекламе

Российская телеведущая Ирена Понарошку (настоящее имя — Ирина Годизова) отсудила почти 600 тысяч рублей у волгоградского бизнесмена за использование своего фото без разрешения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Shot, 42-летняя Понарошку подала на предпринимателя в суд, когда увидела свою фотографию семилетней давности в рекламе биологически активных добавок на одном из маркетплейсов. На заседании телеведущая заявила, что не давала разрешения на использование своего изображения в коммерческих целях и потребовала за нарушение авторских прав компенсацию в размере 550 тысяч рублей и оплату судебных издержек.

В свою очередь, 52-летний бизнесмен из Волгограда с претензиями согласился не до конца и указал, что телеведущая снимала рекламный ролик с распаковкой бокса с различными полезными средствами, включая те самые БАДы. На основании этого видео он решил, что имеет право разместить фото Понарошку в рекламе.

Суд принял решение в пользу телеведущей и обязал бизнесмена выплатить ей в общей сложности 595 тысяч рублей.

Ранее Понарошку рассказала, что продала дом, в котором прожила 10 лет. Она призналась, что продажа жилья стала для нее эмоциональным событием — одновременно радостным и грустным.