ФБР обвинило Северную Корею в крупнейшей краже в истории криптовалют

ФБР: За кражей почти $1,5 млрд у криптобиржи Bybit стоит КНДР

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обвинило КНДР в краже около 1,5 миллиардов долларов у криптобиржи Bybit. Об этом говорится в сообщении на сайте американского ведомства.

Отмечается, что за крупнейшей в истории кражей криптовалюты стоит хакерская группировка TraderTraitor. Спецслужба отметила, что ее участники действуют молниеносно и уже конвертировали часть украденных активов в биткойны и другие виртуальные активы. «Ожидается, что далее эти активы будут отмыты и в конце концов переведены в фиатную [бумажную] валюту», — говорится в сообщении.

Криптобиржа Bybit объявила награду за поимку ограбивших ее хакеров. За информацию, которая приведет к обнаружению кибервзломщиков, площадка готова заплатить до десяти процентов от похищенной суммы. Учитывая размер похищенной суммы, награда может достичь 140 миллионов долларов, став рекордной в истории.