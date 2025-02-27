Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 27 февраля 2025Мир

ФБР обвинило Северную Корею в крупнейшей краже в истории криптовалют

ФБР: За кражей почти $1,5 млрд у криптобиржи Bybit стоит КНДР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Fuller / Keystone Press Agency / Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обвинило КНДР в краже около 1,5 миллиардов долларов у криптобиржи Bybit. Об этом говорится в сообщении на сайте американского ведомства.

Отмечается, что за крупнейшей в истории кражей криптовалюты стоит хакерская группировка TraderTraitor. Спецслужба отметила, что ее участники действуют молниеносно и уже конвертировали часть украденных активов в биткойны и другие виртуальные активы. «Ожидается, что далее эти активы будут отмыты и в конце концов переведены в фиатную [бумажную] валюту», — говорится в сообщении.

Криптобиржа Bybit объявила награду за поимку ограбивших ее хакеров. За информацию, которая приведет к обнаружению кибервзломщиков, площадка готова заплатить до десяти процентов от похищенной суммы. Учитывая размер похищенной суммы, награда может достичь 140 миллионов долларов, став рекордной в истории.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ДНР перехватили радиопереговоры с командиром ВСУ. Он ругался на подчиненных за оставление позиций

      Российский сапер неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира

      Мужчины и женщины рассказали о самых смелых и невыполнимых сексуальных мечтах

      В ЕС возмутились отправкой опасных «вечных химикатов» на Украину

      ФБР обвинило Северную Корею в крупнейшей краже в истории криптовалют

      Дочь популярной телеведущей с обнаженной грудью появилась на подиуме

      В США заявили о риске войны с Россией из-за Украины

      Одолевший солдата ВСУ штурмовик вернулся в Якутск

      Экономист предрек рост мировых цен на продукты из-за климата

      Нудистов выгнали с популярного пляжа за «тряску своими штуками»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше