Хакеры совершили крупнейшую кражу в истории криптовалют. За помощь в их поимке объявили награду в размере 140 миллионов долларов

Криптобиржа Bybit объявила награду $140 млн за поимку ограбивших ее хакеров

Криптобиржа Bybit объявила рекордную награду за помощь в поимке хакеров, причастных к крупнейшему киберограблению в истории. Об этом торговая площадка сообщила на своем сайте.

За информацию, которая приведет к обнаружению кибервзломщиков, биржа готова заплатить до десяти процентов от похищенной суммы. Учитывая, что Bybit потеряла криптовалюту на 1,4 миллиарда долларов, объявленная награда может достичь 140 миллионов долларов, став рекордной в истории.

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Биржу обворовали с помощью подмены пользовательского интерфейса

Злоумышленники обворовали биржу 21 февраля. Хакеры сумели подменить пользовательский интерфейс и раскидали криптовалюту Ethereum по разным кошелькам. Тогда генеральный директор Bybit Бен Чжоу отметил, что биржа взяла промежуточные кредиты у партнеров и обеспечила около 80 процентов финансирования, необходимого для покрытия убытков.

После того как Bybit признала потерю средств, обвалился курс основной мировой криптовалюты биткоин.

Мы были ошеломлены поддержкой некоторых из лучших людей и организаций в отрасли, и мы не принимаем это как должное. Мы разделили темный момент истории криптовалюты, и мы доказали, что мы лучше, чем злоумышленники Бен Чжоу соучредитель и генеральный директор Bybit

В причастности к одной из самых крупных краж криптовалюты заподозрили русского хакера

В 2016 году хакеры атаковали Гонконгскую криптовалютную биржу Bitfinex. Взлому подверглись только биткоин-кошельки пользователей, с которых преступники похитили 119 756 биткоинов. По тогдашнему курсу сумма была эквивалентна 65 миллионам долларов, однако в пересчете на сегодняшний день речь бы шла о 11,5 миллиарда долларов.

В 2022 году стало известно, что по этому делу в США был арестован гражданин России Илья Лихтенштейн. Его вместе с супругой Хизер Морган обвинили в отмывании украденных биткоинов.

По версии американской прокуратуры, Илья и Хизер открыли несколько счетов на вымышленные имена и переводили средства небольшими суммами, чтобы не вызвать подозрений у системы защиты. Для этого они использовали автоматизированную торговлю — транзакции совершались не вручную, а с помощью обученной программы. После кражи средств пара выводила их через множество различных криптообменников, а затем отмывала, помещая на корпоративные счета своих компаний — прежде всего фирмы Морган SalesFolk.

Тогда американское следствие окрестило скандальную пару «Бонни и Клайдом мира криптовалют».