Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:31, 22 февраля 2025Интернет и СМИ

Хакеры совершили крупнейшую кражу в истории криптовалют. За помощь в их поимке объявили награду в размере 140 миллионов долларов

Криптобиржа Bybit объявила награду $140 млн за поимку ограбивших ее хакеров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Криптобиржа Bybit объявила рекордную награду за помощь в поимке хакеров, причастных к крупнейшему киберограблению в истории. Об этом торговая площадка сообщила на своем сайте.

За информацию, которая приведет к обнаружению кибервзломщиков, биржа готова заплатить до десяти процентов от похищенной суммы. Учитывая, что Bybit потеряла криптовалюту на 1,4 миллиарда долларов, объявленная награда может достичь 140 миллионов долларов, став рекордной в истории.

Bybit призывает самые яркие умы в области кибербезопасности и криптоаналитики присоединиться к глобальной охоте

Bybit

Биржу обворовали с помощью подмены пользовательского интерфейса

Злоумышленники обворовали биржу 21 февраля. Хакеры сумели подменить пользовательский интерфейс и раскидали криптовалюту Ethereum по разным кошелькам. Тогда генеральный директор Bybit Бен Чжоу отметил, что биржа взяла промежуточные кредиты у партнеров и обеспечила около 80 процентов финансирования, необходимого для покрытия убытков.

После того как Bybit признала потерю средств, обвалился курс основной мировой криптовалюты биткоин.

Мы были ошеломлены поддержкой некоторых из лучших людей и организаций в отрасли, и мы не принимаем это как должное. Мы разделили темный момент истории криптовалюты, и мы доказали, что мы лучше, чем злоумышленники

Бен Чжоусоучредитель и генеральный директор Bybit

В причастности к одной из самых крупных краж криптовалюты заподозрили русского хакера

В 2016 году хакеры атаковали Гонконгскую криптовалютную биржу Bitfinex. Взлому подверглись только биткоин-кошельки пользователей, с которых преступники похитили 119 756 биткоинов. По тогдашнему курсу сумма была эквивалентна 65 миллионам долларов, однако в пересчете на сегодняшний день речь бы шла о 11,5 миллиарда долларов.

В 2022 году стало известно, что по этому делу в США был арестован гражданин России Илья Лихтенштейн. Его вместе с супругой Хизер Морган обвинили в отмывании украденных биткоинов.

Материалы по теме:
«Разбогатей или умри пытаясь» Как завербованный спецслужбами хакер-кокаинист совершил одну из величайших краж в истории
«Разбогатей или умри пытаясь»Как завербованный спецслужбами хакер-кокаинист совершил одну из величайших краж в истории
14 июня 2024
ФБР назвало россиянина из Воронежа лидером одной из главных хакерских группировок. Как ему удается оставаться на свободе?
ФБР назвало россиянина из Воронежа лидером одной из главных хакерских группировок.Как ему удается оставаться на свободе?
28 июля 2024

По версии американской прокуратуры, Илья и Хизер открыли несколько счетов на вымышленные имена и переводили средства небольшими суммами, чтобы не вызвать подозрений у системы защиты. Для этого они использовали автоматизированную торговлю — транзакции совершались не вручную, а с помощью обученной программы. После кражи средств пара выводила их через множество различных криптообменников, а затем отмывала, помещая на корпоративные счета своих компаний — прежде всего фирмы Морган SalesFolk.

Тогда американское следствие окрестило скандальную пару «Бонни и Клайдом мира криптовалют».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хакеры совершили крупнейшую кражу в истории криптовалют. За помощь в их поимке объявили награду в размере 140 миллионов долларов

      Украина подготовила предложение по обмену пленными с Россией

      В США рассказали о «подставе» Украины Трампом

      Стало известно о поиске ЕС способа изъять часть замороженных активов России

      Капитан клуба КХЛ назвал необходимую сумму для жизни в Омске

      В США отвергли взятие под контроль физических активов Украины

      Маск опроверг планы отключить Starlink на Украине

      Над российским регионом сбили три украинских беспилотника

      В Раде предрекли суд над Зеленским в США

      На Украине назвали готовую принять Зеленского после побега страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше