Криптобиржа объявила о награде за поимку ограбивших ее хакеров

Криптобиржа Bybit объявила о награде за поимку ограбивших ее хакеров

Криптобиржа Bybit объявила о награде за поимку ограбивших ее хакеров. Об этом сообщается на сайте площадки.

За информацию, которая приведет к обнаружению кибервзломщиков, биржа готова заплатить до десяти процентов от похищенной суммы. Учитывая, что Bybit потеряла криптовалюту на 1,4 миллиарда долларов, объявленная награда может достичь 140 миллионов долларов, став рекордной в истории.

О крупнейшей криптокраже в истории сообщалось 21 февраля. По оценкам аналитиков, активы вывели из кошельков в результате серии подозрительных транзакций. Тогда Генеральный директор Bybit Бен Чжоу отметил, что биржа взяла промежуточные кредиты у партнеров и обеспечила около 80 процентов финансирования, необходимого для покрытия убытков.