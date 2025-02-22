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21:38, 22 февраля 2025Экономика

Криптобиржа объявила о награде за поимку ограбивших ее хакеров

Криптобиржа Bybit объявила о награде за поимку ограбивших ее хакеров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Криптобиржа Bybit объявила о награде за поимку ограбивших ее хакеров. Об этом сообщается на сайте площадки.

За информацию, которая приведет к обнаружению кибервзломщиков, биржа готова заплатить до десяти процентов от похищенной суммы. Учитывая, что Bybit потеряла криптовалюту на 1,4 миллиарда долларов, объявленная награда может достичь 140 миллионов долларов, став рекордной в истории.

О крупнейшей криптокраже в истории сообщалось 21 февраля. По оценкам аналитиков, активы вывели из кошельков в результате серии подозрительных транзакций. Тогда Генеральный директор Bybit Бен Чжоу отметил, что биржа взяла промежуточные кредиты у партнеров и обеспечила около 80 процентов финансирования, необходимого для покрытия убытков.

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