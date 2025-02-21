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21:40, 21 февраля 2025Экономика

С криптовалютной биржи украли почти 1,5 миллиарда долларов

Bloomberg: С криптовалютной биржи Bybit украли почти 1,5 миллиарда долларов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Jose Cabezas / Reuters

С криптовалютной биржи Bybit украли почти 1,5 миллиарда долларов в результате взлома хакеров, сообщает Bloomberg.

Это стало крупнейшей кражей за всю историю индустрии. По оценкам аналитиков, активы вывели из кошельков в результате серии подозрительных транзакций.

Генеральный директор биржи Бен Чжоу отметил, что биржа взяла промежуточные кредиты у партнеров и обеспечила около 80 процентов финансирования, необходимого для покрытия убытков. В то же время Bybit попытается вернуть средства и предпринять необходимые юридические действия против хакеров, говорится в материале агентства.

Ранее заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова заявила, что услугами теневого бизнеса — речь о покупках запрещенных товаров, нелегальных казино, криптообменниках — пользуются в России уже 10 миллионов человек.

По словам представителя регулятора, «простые, на первый взгляд», переводы с карты на карту и со счета на счет стали в стране основным способом расчетов в этой сфере в интернете, а их объемы являются «достаточно значительными» для всей российской теневой экономики.

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