Названо число потребителей услуг теневого бизнеса в России

Зампред ЦБ Полякова: Услугами теневого бизнеса в РФ пользуются 10 млн человек

Услугами теневого бизнеса — речь о покупках запрещенных товаров, нелегальных казино, криптообменниках — пользуются в России уже 10 миллионов человек. Число назвала заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя регулятора, «простые, на первый взгляд» переводы с карты на карту и со счета на счет стали в стране основным способом расчетов в этой сфере в интернете, а их объемы являются «достаточно значительными» для всей российской теневой экономики.

«Мы видим, что прием ставок в нелегальных казино осуществляется с использованием P2P-переводов, с их помощью продается криптовалюта нелегальными криптообменниками, оплачивается пиратский контент и так далее», — перечислила Полякова.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что злоумышленники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьеров, поскольку стоимость дропперских (оформляемых третьими лицами, помогающих запутать следы и спрятать цепочки обналичивания) карт на «черном рынке» выросла с 10-15 до 70 тысяч рублей. «Издержки мошенников растут», — констатировала она.

