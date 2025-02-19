В Банке России объяснили популярность услуг курьеров у мошенников

Набиуллина: Мошенники стали чаще выводить похищенное наличными через курьеров

Мошенники стали чаще выводить похищенные деньги наличными через курьеров, поскольку стоимость дропперских карт на «черном рынке» выросла с 10-15 до 70 тысяч рублей. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

«Издержки мошенников растут», — констатировала Набиуллина. Она объяснила, что на предотвращение миграции дропперов между банками направлен в том числе принятый в РФ закон против кредитного мошенничества

Дропперами называют третьих лиц в рамках преступной деятельности, помогающих запутать следы и спрятать цепочки обналичивания. Преступники поручают им ради заработка выполнять различные поручения, в том числе связанные с оформлением в банках новых карт.

Ранее глава ЦБ предупредила, что помимо школьников и студентов рискуют быть вовлеченными в деятельность по выводу и обналичиванию средств, полученных преступным путем, закредитованные и безработные россияне — граждане, которые пытаются найти быстрый заработок.