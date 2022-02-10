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США захотели отказать в освобождении арестованному за кражу биткоинов россиянину

Прокуратура США попросила не освобождать арестованного россиянина Лихтенштейна под залог

Фото: Pixabay

Прокуратура США захотела отказать в освобождении арестованному за кражу биткоинов россиянину Илье Лихтенштейну и попросила не отпускать его и его супругу Хизер Морган под залог из тюрьмы, передает РИА Новости.

Свое решение ведомство объясняет тем, что супружеская пара может сбежать в Россию. Отмечается, что у Лихтенштейна помимо американского есть российское гражданство, что позволяет его супруге также на него претендовать в случае выполнения некоторых административных требований.

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«Если бы Лихтенштейн сбежал в Россию, он мог бы неопределенно долго избегать преследования в Соединенных Штатах», — указали в прокуратуре.

Американское ведомство также утверждает, что в облачном хранилище данных у россиянина были найдены файлы, которые свидетельствуют о том, что он имеет доступ к многочисленным счетам в России, а также поддельные удостоверения личности на имена мужчин и женщин.

Ранее 10 февраля защита россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган попросила суд столичного американского округа Колумбия освободить их под залог. Адвокаты отметили, что у семейной пары «нет причин бежать».

До этого окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк распорядился отпустить американку Морган под залог в три миллиона долларов и Лихтенштейна под залог в пять миллионов долларов. Однако позднее суд в Вашингтоне отменил решение нью-йоркского суда.

Супружескую пару обвиняют в попытках отмыть биткоины, которые были украдены во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Взлому подверглись только биткоин-кошельки пользователей, с которых хакеры похитили 119 756 биткоинов.

Марина Совина
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