Арестованных за кражу биткоинов супругов отпустили под залог

Суд в США разрешил Илье Лихтенштейну (Ilya Lichtenstein) и Хизер Морган (Heather Morgan), арестованным по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в 4,5 миллиарда долларов, выйти из тюрьмы под залог. Об этом сообщает The Washington Post, пишет ТАСС.

В общей сложности сумма залога составила восемь миллионов долларов: пять миллионов для Лихтенштейна и три — для его супруги. Также обвиняемые должны оставаться в своем доме в Нью-Йорке и носить электронные браслеты.

Ранее правоохранители конфисковали у супругов часть похищенных средств в размере 3,6 миллиарда долларов.

Супружескую пару обвиняют в попытках отмыть биткоины, которые были украдены во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Взлому подверглись только биткоин-кошельки пользователей, с которых хакеры похитили 119 756 биткоинов.