Защита арестованного за кражу биткоинов россиянина попросила освободить его

Защита россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган, арестованных по обвинению в отмывании украденных биткоинов на сумму в 4,5 миллиарда долларов, просит суд столичного американского округа Колумбия освободить их под залог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, поступившие в электронную базу данных суда.

Ранее окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк распорядился отпустить американку Морган под залог в три миллиона долларов и Лихтенштейна под залог в 5 миллионов долларов. Однако позднее суд в Вашингтоне отменил решение нью-йоркского суда.

Адвокаты отметили, что у Морган и Лихтенштейна «нет причин бежать». «Содержание под стражей госпожи Морган и господина Лихтенштейна несправедливо ограничит их способность защищать себя в рамках этого дела, а также создает потенциально серьезные риски для здоровья госпожи Морган», — говорится в сообщении защиты.

Ранее сообщалось, что Лихтенштейну и Морган разрешили выйти из тюрьмы под залог.

Супружескую пару обвиняют в попытках отмыть биткоины, которые были украдены во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Взлому подверглись только биткоин-кошельки пользователей, с которых хакеры похитили 119 756 биткоинов.