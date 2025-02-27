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09:08, 27 февраля 2025Мир

На Западе объяснили политику Словакии по отношению к России

Политолог Каниок: Политика Фицо по России отражает настроения в Словакии
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Политика премьер-министра Словакии Роберта Фицо по отношению к России отражает настроения в стране. Об этом заявил чешский политолог, директор Международного института политических наук Петр Каниок в беседе с Politico.

«Правительство Фицо, по сути, является отражением определенных настроений, которые всегда существовали в Словакии», — отметил эксперт.

Каниок добавил, что жители Словакии «всегда были более пророссийскими, более подозрительными по отношению к Западу», чем жители Чехии. В публикации отмечается, что из-за разницы в политике по отношению к России между властями двух государств возникли противоречия.

В октябре 2024 года министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Прага с недопониманием относится к заявлениям руководства Словакии о намерении наладить отношения с Россией. Глава МИД добавил, что «не пришло время» восстановить традиционные межправительственные контакты Праги и Братиславы.

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