ФСБ задержала россиянина за призывы к террористической деятельности

В Челябинской области ФСБ задержала сторонника террористов

В Челябинской области ФСБ задержала сторонника террористов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по области.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет»») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористического характера, которую осуществлял местный житель. В феврале было установлено, что он является сторонником запрещенной на территории России террористической организации. Мужчина разместил в свободном доступе в интернете комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности, а также посягательству на жизнь представителей органов государственной власти.

Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы и установлению иных возможных фактов его противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что россиянин размещал посты в мессенджере и попал под статью об оправдании терроризма.