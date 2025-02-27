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13:33, 27 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за призывы к террористической деятельности

В Челябинской области ФСБ задержала сторонника террористов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Челябинской области ФСБ задержала сторонника террористов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по области.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет»») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористического характера, которую осуществлял местный житель. В феврале было установлено, что он является сторонником запрещенной на территории России террористической организации. Мужчина разместил в свободном доступе в интернете комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности, а также посягательству на жизнь представителей органов государственной власти.

Проводятся следственные действия по закреплению доказательной базы и установлению иных возможных фактов его противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что россиянин размещал посты в мессенджере и попал под статью об оправдании терроризма.

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