Около 15 сел в Харьковской области перешли под контроль России. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.
По его словам, с мая 2024 года группировкой «Север» взяты под контроль 15 сел на севере региона. Линия фронта, заявляет Ганчев, в том районе не настолько динамична, сравнивая с купянским направлением.
«Наши ребята каждый день сдерживают натиск западных наемников», — заявил он.
Ранее Виталий Ганчев сообщал, что российские войска сдерживают все контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волчанском в Харьковской области. «Мы видим постоянно, что динамика меняется, фронт под Волчанском не статичен», — рассказал глава российской администрации.