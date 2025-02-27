Ганчев назвал число перешедших под контроль России сел в Харьковской области

Ганчев: Около 15 сел в Харьковской области перешли под контроль России

Около 15 сел в Харьковской области перешли под контроль России. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, с мая 2024 года группировкой «Север» взяты под контроль 15 сел на севере региона. Линия фронта, заявляет Ганчев, в том районе не настолько динамична, сравнивая с купянским направлением.

«Наши ребята каждый день сдерживают натиск западных наемников», — заявил он.

Ранее Виталий Ганчев сообщал, что российские войска сдерживают все контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волчанском в Харьковской области. «Мы видим постоянно, что динамика меняется, фронт под Волчанском не статичен», — рассказал глава российской администрации.