В Харьковской области рассказали о сдерживании атак ВСУ под Волчанском

Глава ВГА Ганчев: Российские войска сдерживают все контратаки ВСУ под Волчанском

Российские войска сдерживают все контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Мы видим постоянно, что динамика меняется, фронт под Волчанском не статичен. Они (украинские войска — прим. «Ленты.ру») предпринимают попытки контратак наших позиций, но, как я сказал, все эти контратаки наши ребята сдерживают», — рассказал он.

Чиновник также отметил, что количество бойцов ВСУ на этом участке не уменьшается, так как командование украинской армии перебрасывает резервы на данный участок. По его словам, боевые действия в этом районе периодически затихают, а затем возобновляются вновь.

Ранее Виталий Ганчев сообщил, что российские военные находятся в семи километрах от города Купянск в Харьковской области. Он отметил, что линия фронта на данном направлении постепенно расширяется.