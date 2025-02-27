Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:05, 27 февраля 2025Бывший СССР

В Харьковской области рассказали о сдерживании атак ВСУ под Волчанском

Глава ВГА Ганчев: Российские войска сдерживают все контратаки ВСУ под Волчанском
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские войска сдерживают все контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Мы видим постоянно, что динамика меняется, фронт под Волчанском не статичен. Они (украинские войска — прим. «Ленты.ру») предпринимают попытки контратак наших позиций, но, как я сказал, все эти контратаки наши ребята сдерживают», — рассказал он.

Чиновник также отметил, что количество бойцов ВСУ на этом участке не уменьшается, так как командование украинской армии перебрасывает резервы на данный участок. По его словам, боевые действия в этом районе периодически затихают, а затем возобновляются вновь.

Ранее Виталий Ганчев сообщил, что российские военные находятся в семи километрах от города Купянск в Харьковской области. Он отметил, что линия фронта на данном направлении постепенно расширяется.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Известного блогера-миллионника лишили гражданства России. Ему также закрыли въезд в страну на 70 лет. За что?

      Жители Донецка сплясали вокруг горящих чучел политиков и попали на видео

      Пилоты самолета с россиянами на борту заметили НЛО во время полета

      Москвичи рассказали о засыпании в метро

      Невеста одного из самых богатых людей в мире отправится в космос с Кэти Перри

      Жизнь Седоковой с Янисом Тиммой назвали адом

      Бывший футболист «Реала» Дорадо умер в возрасте 48 лет

      Мошенники начали использовать Масленицу для обмана россиян

      В Харьковской области рассказали о сдерживании атак ВСУ под Волчанском

      В Молдавии оценили шансы закрыть Русский дом в Кишиневе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше