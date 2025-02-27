Глава ВГА Ганчев: Российским войскам осталось семь километров до Купянска

Российским войскам осталось семь километров до границы города Купянска в Харьковской области. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«В настоящее время происходит расширение плацдарма на правом берегу Оскола. До Купянска уже буквально считанные километры, около семи километров», — рассказал он.

По словам чиновника, линия фронта на данном направлении постепенно расширяется. Он отметил, что также российские военные продвигаются со стороны ЛНР на левом берегу Оскола. Глава Харьковской ВГА отметил, что на том участке бойцы Вооруженных сил России находятся на расстоянии около семи километров от населенного пункта Синьковка.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска нанесли три сосредоточенных удара по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. По его словам, атакованы были подразделения украинских войск у населенных пунктов Двуречная, Купянск и Петропавловка.