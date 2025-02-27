Российские войска нанесли три удара по ВСУ на купянском направлении

Марочко: На купянском направлении ВС России нанесли три удара по ВСУ

На купянском направлении российские войска нанесли три сосредоточенных удара по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, российские войска продолжили наступать на позиции ВСУ и нанесли сосредоточенные удары в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск и Петропавловка. Марочко добавил, что в результате этого украинские войска лишились пяти опорных пунктов, двух единиц бронетехники и до 50 человек личного состава. Он добавил, что также был уничтожен ретранслятор, увеличивающий дальность действия дронов ВСУ.

Ранее российские войска продвинулись по направлению сел Щербаки и Новые Щербаки на ореховском направлении. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, войска РФ на этом участке фронта начали наступление широкими силами.

До этого российские войска начали наступление в Сумской области. Целью подразделений армии России является перерезание трассы Юнаковка — Суджа.