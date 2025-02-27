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10:55, 27 февраля 2025Мир

Глава Евросовета раскрыл готовность Европы дать гарантии мира Украине

Глава Евросовета Кошта заявил, что Европа готова дать гарантии мира Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил в распространенном для лидеров союза письме, что Европа готова дать гарантии мира Украине и участвовать в их предоставлении и соблюдении. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Евросовета.

«ЕС и его государства-члены готовы взять на себя большую ответственность за безопасность Европы. Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения прочного мира на Украине», — приводит сайт текст письма.

Кошта также подчеркнул, что нынешняя международная ситуация создает потенциал для «прочного мира». Он добавил, что пригласил на заседание президента Украины Владимира Зеленского, чтобы обсудить урегулирование конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится добиться мира на Украине «как можно быстрее». При этом российский лидер подчеркнул, что Зеленский всячески препятствует окончанию боевых действий. Путин также подчеркнул, что Россия хочет, чтобы Украина была дружественным соседом.

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