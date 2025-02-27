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13:42, 27 февраля 2025Путешествия

Гости российского отеля массово пожаловались на отравление

СК: В семейном отеле Миасса произошла вспышка инфекционного заболевания
Алина Черненко

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В семейном отеле города Миасс вблизи озера Тургояк в Челябинской области произошла вспышка инфекционного заболевания. Об этом сообщается на официальной странице Следственного управления СК РФ по региону во «ВКонтакте».

По данным источника, 25 и 26 февраля гости отеля массово пожаловались на плохое самочувствие. Не менее 11 постояльцев, в числе которых восемь детей, обратились к врачам с симптомами отравления: тошнотой, рвотой и повышенной температурой тела. В госпитализации они не нуждались. Пациентов лечат амбулаторно, их жизни и здоровью ничто не угрожает, добавили в СК.

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Следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло массовое заболевание людей. Гендиректор отеля Александр Хазимов, в свою очередь, заявил в беседе с изданием 74.RU, что возможными причинами отравления гостей может быть либо ротавирус, либо нарушение технологии на кухне.

«У нас есть подозрение на некий овощ, на сладкий перец, который ели практически все», — признался Хазимов.

В октябре 2024 года пара россиян приехала на отдых в пятизвездочный отель горного курорта Архыз и слегла с отравлением. По словам девушки, живот у обоих болел так, что было больно даже дышать.

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