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10:25, 27 февраля 2025Россия

Гражданин Алжира приехал в Россию учиться и отправился на СВО

В Томске участник СВО из Алжира получил российский паспорт
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Гражданин Алжира приехал в Россию учиться и отправился в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Теперь иностранец получил российское гражданство, паспорт ему выдали в Томске, передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, он приехал в Россию учиться, но после начала СВО в 2022 году решил заключить контракт с Минобороны и отправиться на передовую.

За успехи на службе его наградили медалью «За отвагу». Получив российский паспорт, он снова вернулся на фронт. Сейчас ему 22 года. Он заявил, что после возвращения с СВО планирует получить образование профессионального военного.

Ранее сообщалось о египтянине, который отправился на СВО добровольцем. В зоне боевых действий он получил ранение.

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