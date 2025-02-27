Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка

Греф: Уход Apple с российского рынка позволил Сберу ввести оплату улыбкой

Глава Сбера Герман Греф поблагодарил руководство американского IT-гиганта — корпорацию Apple — за решение уйти с российского рынка. Слова руководителя российской финансовой организации приводит РИА Новости.

Греф напомнил, что Apple ввел санкции в отношении российских пользователей, отключив технологию беспроводной передачи данных NFC в РФ. Глава Сбера назвал запуск функции «оплаты улыбкой» ответом на ограничения со стороны американской корпорации. «Нам больше не нужны никакие железные предметы, не нужны для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее», — резюмировал Греф.

В дальнейшем Сбер продолжит развивать эту технологию. Греф назвал сервис «оплаты улыбкой» доступным и надежным. «Конечно, как и в любой новой технологии, он требует раскачки», — пояснил он. В то же время в Сбере видят «очень хорошие» возможности для развития этого сервиса, заключил Греф.

Эта технология позволяет клиентам оплачивать товары и услуги при помощи взгляда в камеру. В конце февраля Сбер получил аттестат соответствия требованиям по защите информации для «оплаты улыбкой». Таким образом, финансовая организация стала первой в России, которая подтвердила безопасность биометрической системы в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).