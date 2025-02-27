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09:21, 27 февраля 2025Культура

Гуф объявил о завершении карьеры

Рэпер Гуф объявил о завершении музыкальной карьеры
Ольга Коровина

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, объявил о завершении музыкальной карьеры. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Долматов опубликовал расписание концертов «Прощального тура», который начнется с июньского выступления в Минске, а завершится в ноябре на московской «ЦСКА-Арене». «Это будет прощание с каждым слушателем», — пояснил рэпер, заявив о безмерной благодарности ко всем поклонникам. Артист не назвал причин решения о завершении карьеры.

Ранее рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, пожаловался, что с Долматовым невозможно ни о чем договориться из-за его нестабильности. «То он вдруг сидит, то он уже в дурке, то выходит, потом опять. Договариваться с ним обо всем просто, но потом ничего не получается годами», — заявил Баста.

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