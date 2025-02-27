Интенсивность ночных попыток атак ВСУ по России резко изменилась

Минобороны: Силы ПВО сбили 19 беспилотников над четырьмя регионами России

В ночь на четверг, 27 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Россию с помощью 19 беспилотников. Об изменении интенсивности попыток атак сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, беспилотники средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над четырьмя регионами России. Больше всего летательных аппаратов — 12 — сбили над Орловской областью.

Как уточнили в министерстве, еще по три беспилотника средства ПВО уничтожили над Курской и Белгородской областями, один — над Крымом. Других подробностей о попытках атак ведомство не привело.

В ночь на среду, 26 февраля, ВСУ предприняли самую массированную атаку на Россию с начала года. Силы ПВО сбили 128 беспилотников над четырьмя регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.