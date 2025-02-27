Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:20, 27 февраля 2025Россия

Интенсивность ночных попыток атак ВСУ по России резко изменилась

Минобороны: Силы ПВО сбили 19 беспилотников над четырьмя регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на четверг, 27 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Россию с помощью 19 беспилотников. Об изменении интенсивности попыток атак сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, беспилотники средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над четырьмя регионами России. Больше всего летательных аппаратов — 12 — сбили над Орловской областью.

Как уточнили в министерстве, еще по три беспилотника средства ПВО уничтожили над Курской и Белгородской областями, один — над Крымом. Других подробностей о попытках атак ведомство не привело.

В ночь на среду, 26 февраля, ВСУ предприняли самую массированную атаку на Россию с начала года. Силы ПВО сбили 128 беспилотников над четырьмя регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ДНР перехватили радиопереговоры с командиром ВСУ. Он ругался на подчиненных за оставление позиций

      Следователи завели дело из-за попытки насильно выдать замуж 16-летнюю школьницу

      Интенсивность ночных попыток атак ВСУ по России резко изменилась

      Российский военный заявил об ударах ВСУ по домам из танка в Курской области

      В России заявили о желании возобновить диалог с США по стратегическому вооружению

      Российский сапер неделю выхаживал раненого под Часовым Яром командира

      Мужчины и женщины рассказали о самых смелых и невыполнимых сексуальных мечтах

      В ЕС возмутились отправкой опасных «вечных химикатов» на Украину

      ФБР обвинило Северную Корею в крупнейшей краже в истории криптовалют

      Дочь популярной телеведущей с обнаженной грудью появилась на подиуме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше