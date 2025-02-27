Катя Лель объяснила причину доведения себя до анорексии

Певица Катя Лель призналась, что продюсер Максим Фадеев называл ее жирной

Российская певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) в беседе с коллегой по сцене, поп-исполнительницей Натальей Подольской объяснила причину доведения себя до анорексии. Соответствующий выпуск шоу «Ваша Наташа» появился во «ВКонтакте».

Артистка призналась, что до рождения дочери придерживалась строгих диет и постоянно находилась в процессе недоедания. По словам знаменитости, к такому состоянию ее привело сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым, который указывал ей на несовершенства фигуры и называл «жирной».

«Он поставил мне условие: "Ты должна быть очень худой. Ты жирная. Ты должна быть сухой". А я тогда весила 52-53 килограмма. Я дошла до 45 при росте 165. Я была такой "сухой" перед съемками клипа "Мой мармеладный". Как ему нужно было — маечка, открытые ручки, ножки. Я была сплошной, ровной и сзади, и спереди. Я выполнила задачу. Психологически это было непросто», — рассказала Лель.

Во время беременности звезда все же набрала вес. Однако, по ее словам, она не сильно переживала по этому поводу. «Я набрала 25 килограммов. И я быстро росла, смотрела на весы и думала, что этого быть не может», — заявила она.

В сентябре прошлого года Катя Лель рассказала о доведении себя до анорексии и раскрыла подробности строгой диеты.

