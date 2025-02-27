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09:08, 27 февраля 2025Бывший СССР

Комитеты парламента Киргизии одобрили договор о границе с Таджикистаном

Шесть комитетов парламента Киргизии одобрили договор о границе с Таджикистаном
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Акылбек Батырбеков / Sputnik / РИА Новости

Шесть комитетов парламента Киргизии одобрили договор о киргизско-таджикской границе. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания республики, передает РИА Новости.

Ряд документов был рассмотрен и вынесен на голосование парламента комитетом по международным делам, обороне, безопасности и миграции, комитетом по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике, комитетом по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию, комитетом по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, комитетом по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству и комитетом по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту парламента Киргизии.

В ведомстве также сообщили, что комитеты рассмотрели проект соглашения между двумя странами о строительстве и использовании автомобильных дорог и проект соглашения по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам между странами.

Ранее Таджикистан и Киргизия подписали соглашение о делимитации границы. Президент Киргизии Садыр Жапаров заключил, что обе стороны переселят своих граждан, оказавшихся не на территории своих государств.

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