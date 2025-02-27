Козловский заявил о поставленной точке с просившим проверить его на экстремизм

Актер Козловский заявил о закрытом споре с Бородиным по обвинениям в экстремизме

Российский актер Данила Козловский рассказал о «поставленной точке» в судебном споре с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который призывал проверить его на экстремизм и дискредитацию Армии. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В сторис актер выложил скриншот поста Бородина из Telegram, в которой тот опубликовал опровержение своих обвинений. «С Бородиным поставлена точка», — заявил Козловский. Он отметил, что ему важно было «защитить репутацию от этого бреда», поскольку он живет в Москве, никуда не «убегал» и «не переставал любить свой дом».

В 2023 году Виталий Бородин заявил, что Козловский живет в США, критически высказывался о спецоперации Роcсии на Украине. Он также предположил, что актер «может быть завербован спецслужбами США и выполняет определенную задачу».