Матвиенко рассказала о переговорах России и США в Стамбуле

Матвиенко: Россия и США пока не обсуждают возобновление парламентского диалога

Россия и США пока не обсуждают возобновление парламентского диалога. О переговорах делегаций в Стамбуле рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

«В сегодняшнем переговорном треке, в дорожной карте пока нет возобновления парламентского диалога», — отметила она.

По ее словам, хотя глава МИД России Сергей Лавров призвал для начала снять санкции со всех парламентариев, что, указала она, является дикостью, пока в нынешней повестке переговоров этого обсуждения нет.

Ранее в Стамбуле прошла первая экспертная встреча России и США. Переговоры делегаций продлились почти шесть с половиной часов: они начались в 10:02 (время совпадает с московским), а завершились в 16:23. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва рассчитывает на укрепление доверия между двумя странами по итогам встречи по проблемам работы дипмиссий.