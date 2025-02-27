Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:09, 27 февраля 2025Мир

Матвиенко рассказала о переговорах России и США в Стамбуле

Матвиенко: Россия и США пока не обсуждают возобновление парламентского диалога
Семен Александров (редактор)
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Россия и США пока не обсуждают возобновление парламентского диалога. О переговорах делегаций в Стамбуле рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

«В сегодняшнем переговорном треке, в дорожной карте пока нет возобновления парламентского диалога», — отметила она.

По ее словам, хотя глава МИД России Сергей Лавров призвал для начала снять санкции со всех парламентариев, что, указала она, является дикостью, пока в нынешней повестке переговоров этого обсуждения нет.

Ранее в Стамбуле прошла первая экспертная встреча России и США. Переговоры делегаций продлились почти шесть с половиной часов: они начались в 10:02 (время совпадает с московским), а завершились в 16:23. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва рассчитывает на укрепление доверия между двумя странами по итогам встречи по проблемам работы дипмиссий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «А вы попробуйте вернуть их». Трамп на пресс-конференции посоветовал журналисту самому попытаться отобрать территории у России

      Мирный житель попал под обстрел ВСУ в российском регионе

      В российском городе разлилась река

      Российская супермодель появилась на публике без штанов

      Российского блогера задержали за взятку сотрудникам ГИБДД

      Названа возможная причина смерти звезды «Супермена» и его жены с собакой

      ЕС захотел назначить своего спецпредставителя на переговорах по Украине

      Стало известно о пятикилометровом продвижении российских десантников в Курской области

      Российский школьник решил отомстить знакомому из-за девушки и напал на него с ножом

      Врач развеял три популярных в соцсетях опасных мифа о здоровье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше