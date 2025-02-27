41-летняя модель прошлась по подиуму без трусов

Бразильская супермодель Изабели Фонтана в откровенном виде приняла участие в показе бренда DSquared2, который прошел в рамках Недели моды в Милане. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

41-летняя манекенщица прошлась по подиуму в свободном коричневом платье, оформленном сияющим орнаментом. Во время дефиле знаменитость повернулась к зрителям боком и продемонстрировала обнаженное тело. На размещенных кадрах видно, что Фонтана решила не надевать под наряд бюстгальтер и трусы.

При этом для образа звезды визажисты сделали макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в объемную прическу и предложили ей примерить открытые золотистые туфли и массивные браслеты.

Ранее сообщалось, что Изабели Фонтана снялась в рекламе итальянского бренда купальников Bikini Lovers в откровенных образах.

