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01:00, 10 февраля 2025Ценности

41-летняя супермодель снялась обнаженной в рекламе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Изабели Фонтана

Изабели Фонтана. Фото: @cameron_hammond

Бразильская супермодель Изабели Фонтана снялась в рекламе итальянского бренда купальников Bikini Lovers в откровенных образах. Публикация появилась на странице австралийского фэшн-фотографа Кэмерона Хаммонда в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя манекенщица предстала на одном из кадров, сидя на диване в «позе бабочки». При этом она надела крошечные леопардовые трусы от бикини и продемонстрировала на камеру голую грудь. На другом снимке модель позировала, лежа обнаженной в бассейне.

Кроме того, Фонтану запечатлели идущей на фоне стада зебр в бикини с принтом, имитирующим шкуру указанных животных.

В январе английская телезвезда, модель и актриса Эйслин Хорган-Уоллес снялась обнаженной для журнала Closer.

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