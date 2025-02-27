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11:18, 27 февраля 2025Россия

Мощный пожар произошел в столице российского региона и попал на видео

МЧС локализовало пожар на складе с краской на площади в 900 квадратных метров
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Мощный пожар произошел в столице Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Telegram.

По информации спасательной службы, возгорание произошло на складе, где хранились баллончики с краской. Огонь удалось локализовать на площади 900 квадратных метров. Тушение пожара попало на видео. Судя по кадрам, склад, на котором хранились баллончики, оказался частично разрушен — у помещения обвалилась крыша и сгорели стены.

В 11:08 по московскому времени стало известно, что возгорание в регионе удалось ликвидировать. «Информации о пострадавших не поступало», — подытожили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в одной из старейших городских больниц России произошел пожар.

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