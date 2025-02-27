Москвичей предупредили о радиационной оттепели

Синоптик Тишковец: Радиационная оттепель наступила в Москве

В четверг, 27 февраля, в Москве наступила радиационная оттепель. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Речь идет о повышении температур до плюсовых значений, которое наступает под действием солнечной радиации в холодный период. Этому способствуют антициклонная погода, минимум снежного покрова, а также отдача тепла строениями, деревьями, кустами, заборами и другими объектами, которые нагреваются на ярком солнце.

По словам синоптика, воздух на базовой метеостанции ВДНХ к 15:00 прогрелся до плюс двух градусов Цельсия. «Такой температурный фон в середине дня больше характерен для третьей декады марта, то есть природа как бы перенесла москвичей на месяц вперед», — отметил Тишковец.

C 4 марта, по прогнозам метеоролога, среднесуточная температура воздуха в Москве будет стабильно превышать нулевую отметку. Поэтому метеорологическая весна рискует наступить на 2-3 недели раньше сроков.

Ранее Тишковец заявил, что 1 и 2 марта в столице пройдет мокрый снег. Однако температура воздуха по ночам станет не ниже минус трех-пяти, днем — плюс один-три градуса.

