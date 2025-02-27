Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:34, 27 февраля 2025Экономика

Москвичей предупредили о радиационной оттепели

Синоптик Тишковец: Радиационная оттепель наступила в Москве
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В четверг, 27 февраля, в Москве наступила радиационная оттепель. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Речь идет о повышении температур до плюсовых значений, которое наступает под действием солнечной радиации в холодный период. Этому способствуют антициклонная погода, минимум снежного покрова, а также отдача тепла строениями, деревьями, кустами, заборами и другими объектами, которые нагреваются на ярком солнце.

По словам синоптика, воздух на базовой метеостанции ВДНХ к 15:00 прогрелся до плюс двух градусов Цельсия. «Такой температурный фон в середине дня больше характерен для третьей декады марта, то есть природа как бы перенесла москвичей на месяц вперед», — отметил Тишковец.

C 4 марта, по прогнозам метеоролога, среднесуточная температура воздуха в Москве будет стабильно превышать нулевую отметку. Поэтому метеорологическая весна рискует наступить на 2-3 недели раньше сроков.

Ранее Тишковец заявил, что 1 и 2 марта в столице пройдет мокрый снег. Однако температура воздуха по ночам станет не ниже минус трех-пяти, днем — плюс один-три градуса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Буданов оценил шансы Украины заключить мир с Россией

      В Госдуме оценили поправки об удвоении переработок

      Россиянам раскрыли связь между цветом глаз и риском развития рака

      В России назвали главную причину роста продаж антидепрессантов

      У Ивлеевой решили отсудить более миллиона рублей

      Российские войска ударили по командному пункту охраны Генштаба ВСУ

      Украину предупредили о последствиях отказа США от поставок оружия

      Пассажир раскрыл стоимость отвратительной еды в аэропорту и вызвал споры в сети

      В Петербурге возле дома забил фонтан кипятка высотой в несколько этажей

      Роднина назвала два способных конкурировать с футболом вида спорта в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше