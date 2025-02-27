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13:24, 27 февраля 2025Россия

В российском регионе мужчина бросил гранату в здание областного правительства

Самарский губернатор Федорищев: Мужчина бросил на крыльцо правительства гранату
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Самарской области неизвестный мужчина бросил в здание регионального правительства гранату. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

«27 февраля в 5.30 мужчина бросил на крыльцо здания Правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство (предположительно — граната РГД)», — написал Федорищев, уточнив, что в результате повреждения получила тротуарная плитка.

Никто, по информации губернатора, не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства случившегося выясняются. Злоумышленника уже задержали.

Ранее в Амурской области двое мужчин бросили гранату в здание полиции и попали в колонию. Россияне снимали свои действия на камеру, один из них выкрикивал экстремистские лозунги.

ЖЗЛ
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