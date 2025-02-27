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09:13, 27 февраля 2025Силовые структуры

МВД показало видео избиения россиянином женщины при ее ребенке

В Томске отправившего женщину в нокдаун мужчину задержала полиция
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Томске задержали россиянина, отправившего в нокдаун женщину. Избиение попало на видео, ролик в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волка.

На кадрах видно, как мужчина в спецовке выходит из лифта, возле которого стоят несколько женщин и ребенок. Он размахивается и наносит женщине боковой удар, от которого она моментально падает на пол. После этого мужчина уходит с места ЧП. Полиция нашла и задержала подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее занимавшийся боксом местный житель.

В Ивановской области задержали подозреваемого в разбое по следам на снегу.

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