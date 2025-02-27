На 75-летнего сотрудника РАН завели дело о терроризме из-за поджога трех банкоматов

В Новосибирске 75-летний сотрудник РАН поджег три банкомата и был задержан

В Новосибирске завели уголовное дело о совершении террористического акта по факту поджога трех банкоматов. Об этом со ссылкой на начальника областного ГУ МВД России Андрея Кулькова сообщает ТАСС.

По данным следствия, в декабре 2024 года 75-летний действующий сотрудник сибирского отделения РАН попал под влияние мошенников, которые сначала похитили его деньги, а затем пообещали вернуть средства, если он устроит поджог трех банкоматов.

Глава регионального управления МВД отметил, что всего с начала специальной военной операции в Новосибирской области совершено десять поджогов, из которых пять — в 2024 году. Кульков добавил, что все лица, причастные к поджогам, задержаны, возбуждены уголовные дела.

28 декабря 2024 года в Йошкар-Оле полиция задержала жительницу, которая подожгла фейерверки в двух отделениях почты.