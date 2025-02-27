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17:30, 27 февраля 2025Бывший СССР

На Украине призвали готовиться к новому противостоянию с Россией

Председатель СР ВСУ Тимочко призвал готовиться к новому противостоянию с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Украине необходимо готовиться к новому противостоянию с Россией после подписания перемирия. Об этом заявил председатель Совета резервистов (СР) Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко, передает УНИАН.

По его словам, на Украине необходимо провести базовую профессиональную подготовку населения в следующие несколько лет после окончания конфликта. Кроме того, Тимочко подчеркнул, что Киев должен сосредоточиться на развитии военных технологий. Он также отметил необходимость реализации ряда договоров по безопасности с союзниками республики.

«Мы должны расширить и ракетные программы, и программы беспилотных летательных систем, поскольку все равно в человеческом плане мы уступаем количественно противнику. Поэтому наш акцент будет на технологиях», — призвал глава Совета Резервистов.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что верит в возможность быстрого заключения перемирия между Россией и Украиной. При этом он подчеркнул, что быстро прийти к полноценному миру странам не удастся.

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