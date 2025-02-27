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17:10, 27 февраля 2025Бывший СССР

Буданов оценил шансы Украины заключить мир с Россией

Глава ГУР МО Украины Буданов назвал реальным быстрый путь к перемирию с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия и Украина могут быстро заключить перемирие, однако быстро дойти до мира им не удастся. Реальным быстрый путь к перемирию между Москвой и Киевом назвал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «Укринформ».

«Другой вопрос — перемирие или мир. Это совершенно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личную могу сказать мнение — в принципе, это реально. Дойти быстро до мира — нет», — сказал он.

Глава ГУР республики также заявил, что третья мировая война уже началась. По его словам, в конфликт вовлечено абсолютное большинство сильнейших стран мира.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва исключает заморозку конфликта на Украине по линии соприкосновения. По его словам, принять такое решение не позволяет Конституция Российской Федерации.

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