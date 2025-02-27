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07:41, 27 февраля 2025Силовые структуры

Начальник отдела российской колонии попался на вымогательстве денег у подчиненного

В Благовещенске задержали сотрудника колонии вымогавшего деньги у подчиненного
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Амурской области в отношении начальника центра трудовой адаптации исправительной колонии (ИК-8) завели уголовное дело о вымогательстве взяток у подчиненного. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в марте 2024 года подозреваемый потребовал у находившегося в служебной зависимости сотрудника передать ему до конца года 200 тысяч рублям по 20 тысяч ежемесячно за не привлечение к дисциплинарной ответственности и не увольнение.

Подчиненный успел передать 40 тысяч рублей, после чего подозреваемого задержали. Поводом к возбуждению уголовного дела послужили результаты оперативно-розыскной деятельности сотрудников отдел собственной безопасности УФСИН России по Амурской области. Подозреваемого в вымогательстве отправили в СИЗО.

Ранее Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего следователя полиции к семи годам и четырем месяцам колонии общего режима по делу о взятке.

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