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15:00, 27 февраля 2025Экономика

Назван срок запуска первого беспилотного поезда в метро Москвы

Заммэра Ликсутов: Первый беспилотный поезд метро запустят в Москве в 2025 году
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первый этап запуска беспилотных поездов в метро Москвы начнется в 2025 году. Такой срок назвал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова передает Telegram-канал Дептранса Москвы.

Самый первый инновационный поезд начнет ходить по Большой кольцевой линии (БКЛ). Для его движения там создадут технологическую сеть пятого поколения (5G) — это нужно для обеспечения надежной и сверхбыстрой связи для взаимодействия с инфраструктурой.

«Запуск беспилотного движения станет историческим событием для столичного метрополитена. Инновационный проект обладает значительным потенциалом. Он станет платформой для новых технологических решений. Приоритетами для нас являются безопасность и сохранение самых коротких в мире интервалов в час пик», — пояснил Ликсутов. После тестирования технологии на БКЛ, ее начнут постепенно внедрять и на другие линии московского метро.

В августе 2024 года в Москве уже запустили первую беспилотную «Ласточку». Состав начал перевозить пассажиров на Московском центральном кольце (МЦК). Поезд едет сам, но в кабине пока находится машинист — он контролирует открывание и закрывание дверей во время посадки и высадки пассажиров.

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