Названа возможная причина смерти звезды «Евротура» и «Сплетницы»

New York Post: Организм актрисы Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную печень

Названа возможная причина смерти 39-летней актрисы Мишель Трахтенберг, известной по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница». Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что артистка перенесла пересадку печени в прошлом году. По данным источников, ее организм мог отторгнуть пересаженный орган и Трахтенберг умерла по естественным причинам.

В правоохранительных органах сообщили, что смерть звезды «Евротура» не выглядела подозрительной.

Ранее стало известно, что Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет. Актриса была найдена у себя дома в 51-этажном элитном жилом комплексе Нью-Йорка.