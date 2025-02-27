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12:28, 27 февраля 2025Культура

Названа возможная причина смерти звезды «Евротура» и «Сплетницы»

New York Post: Организм актрисы Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную печень
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Названа возможная причина смерти 39-летней актрисы Мишель Трахтенберг, известной по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница». Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что артистка перенесла пересадку печени в прошлом году. По данным источников, ее организм мог отторгнуть пересаженный орган и Трахтенберг умерла по естественным причинам.

В правоохранительных органах сообщили, что смерть звезды «Евротура» не выглядела подозрительной.

Ранее стало известно, что Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет. Актриса была найдена у себя дома в 51-этажном элитном жилом комплексе Нью-Йорка.

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