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06:30, 27 февраля 2025Из жизни

Нудистов выгнали с популярного пляжа за «тряску своими штуками»

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Carina Furlanetto / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании жители города Лоустофт в графстве Суффолк ополчились на нудистов за непристойное поведение. Об этом пишет Daily Star.

Гнев горожан вызвали любители обнаженного образа жизни, посещающие популярный пляж Кортон. Скандал разразился после того, как около него появилась табличка: «Пляж Кортон не является нудистским. Непристойное поведение запрещено и может быть зафиксировано видеокамерами и передано в полицию».

В группе горсовета в социальных сетях местная жительница написала, что не имеет ничего против обычных нудистов, однако среди них есть «один парень, который совершал акт самоудовлетворения на публике и делал это откровенно оскорбительным образом». Другая горожанка написала, что была на пляже с дочерями, которым 11 и 12 лет, когда там появился некий мужчина, который расхаживал по песку «и тряс своей штуковиной».

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При этом сами нудисты на форуме организации «Британский натуризм» заявили, что подобные нападки ущемляют их права. Там отметили, что пляж Кортон действительно не нудистский, однако по принятому несколько лет назад закону любители обнаженного образа жизни могут находиться в первозданном виде на любых публичных пляжах Британии.

Нудисты сказали, что горсовет отказался обсуждать с ними введенный запрет. В «Британском натуризме» также отметили, что подобные «репрессивные меры» могут привести к тому, что пляж Кортон станет еще более популярен среди нудистов.

Ранее нудистка с 30-летним стажем разоблачила распространенный миф о своем образе жизни. В частности, она заявила, что нудисты не одержимым сексом, как думают многие.

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