Нудистка разоблачила распространенный миф о своем образе жизни

Нудистка Фиона Дискомб утверждает, что распространенные представления о нудистах не соответствуют действительности. Интервью с ней публикует издание Daily Mail.

Дискомб увлеклась нудизмом 30 лет назад. Сейчас ей 55 лет, и она вместе с мужем продолжает посещать встречи нудистов. По ее словам, за эти годы она неоднократно встречала мифы о своем образе жизни, которые необходимо разоблачить.

Согласно самому стойкому мифу, нудисты одержимы сексом. Это, по словам Дискомб, совершенно не соответствует действительности. «Мы просто нормальные люди, которые делают разные вещи без одежды, вот и все», — говорит она.

Как правило, когда люди приходят [на встречи нудистов] с неправильными представлениями, они думают, что там будет какая-то гигантская оргия. И через десять минут они уходят домой Фиона Дискомб нудистка с 30-летним стажем

Ранее сообщалось, что организация нудистов пригласила фанатов Гарри Поттера повеселиться голышом в саду у замка Алник. Это здание появлялось в первых двух фильмах о юном волшебнике в качестве Хогвартса.