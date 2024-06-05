Фанаты Гарри Поттера получат возможность повеселиться голышом в саду Хогвартса

Организация нудистов пригласила фанатов Гарри Поттера повеселиться голышом в саду у замка Алник (Alnwick), появляющегося в качестве Хогвартса в фильмах о юном волшебнике. Соответствующий анонс опубликован на сайте British Naturism.

Встреча нудистов пройдет 8 июня в саду Алник, Великобритания. В ее рамках участники получат возможность «снова почувствовать себя детьми»: побродить голыми, «как и задумала природа», по ухоженным аллеям и искупаться в бассейнах на открытом воздухе. Организаторы также советуют посетить сад с ядовитыми растениями, но предупреждают, что там лучше ничего не трогать.

Кроме того, для обнаженных посетителей Алника будут открыты специальная парковка и раздевалки, доступны чай и кофе. Билет может купить как член организации British Naturism, так и не состоящий в ней нудист. Стоит посещение замка 12 фунтов стерлингов (1400 рублей).

На сайте указано, что нудистов приглашает герцогиня Нортумберлендская Джейн Перси. Женщина служит лордом-наместником английского графства Нортамберленд и занимается благоустройством замка и сада Алник.

Замок Алник известен тем, что в нем снимали отдельные сцены первых двух фильмов о Гарри Поттере. Например, во внешнем дворе здания маги-первокурсники учились летать на метлах. Виды Алника появляются в фильмах «Робин Гуд: Принц воров», «Трансформеры: Последний рыцарь» и сериале «Аббатство Даунтон».

Ранее сообщалось, что пара из США отправилась в голый круиз и решила навсегда отказаться от отдыха в одежде. Мужчина и женщины отметили, что у таких нуддистких поездок нет никакого сексуального подтекста.

