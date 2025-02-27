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02:00, 27 февраля 2025Забота о себе

Обычный грипп стал роковым для отца двоих детей

People: Американца не смогли спасти из-за сепсиса, развившегося на фоне гриппа
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Boston police department / People

Детектив из Бостона (Массачусетс, США) Марк Уолш был госпитализирован с проблемами с дыханием, возникшими на фоне обычного гриппа. О причине, по которой заболевание стало роковым для 51-летнего отца двоих детей, написало издание People.

Во время госпитализации с сердечным приступом состояние американца было определено как стабильное, однако вскоре у него развился сепсис — опасный синдром, при котором организм неправильно реагирует на инфекцию. Хотя большинство людей выздоравливают от гриппа в течение двух недель, вирус может вызвать осложнения, в том числе и смертельные.

Из-за проблем с сердцем и сепсиса врачи не смогли спасти Уолша, и в течение нескольких дней его не стало. «Некоторые люди подвергаются более высокому риску развития серьезных осложнений гриппа. Если вы находитесь в группе повышенного риска, вакцинация от гриппа особенно важна, поскольку она снижает вероятность тяжелого течения заболевания», — прокомментировали случившееся в Центре по контролю заболеваний США.

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Ранее живущая в Великобритании 53-летняя мать четырех детей Кирсти Лоусон списала высокую температуру и потерю голоса на обычную простуду, однако в итоге оказалось, что у нее лимфома. Лоусон рассказала, что поначалу оставила без внимания потерю голоса, постоянную усталость и общее ухудшение самочувствия, списав эти симптомы на простуду или грипп.

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