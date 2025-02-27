Папарацци сняли Ким Кардашьян в купальнике на пляже

Телезвезду Ким Кардашьян в купальнике на пляже сняли папарацци

Американская телезвезда Ким Кардашьян попала в объективы папарацци в откровенном наряде на пляже. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

44-летняя предпринимательница участвовала в фотосъемке в раздельном купальнике с принтом в виде шкуры зебры. Комплект состоял из бюстгальтера с глубоким декольте и плавок на завязках.

При этом звезда демонстрировала фигуру с рельефным прессом, держа в руках спелый тропический фрукт. Вдобавок знаменитость сняли с распущенными и мокрыми от воды волосами.

Ранее в феврале Ким Кардашьян показала грудь в мокрой футболке. При этом на ней также были ярко-синие плавки с завязками на талии.