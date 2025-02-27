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10:58, 27 февраля 2025Мир

Пентагон уволит военных-трансгендеров

CBS: Пентагон в ближайшие 30 дней начнет увольнять военных-трансгендеров
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Пентагон в течение ближайших 30 дней начнет увольнять всех военных-трансгендеров, которые находятся на службе («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Военнослужащие с диагнозом или анамнезом гендерной дисфории или с соответствующими симптомами будут уволены с военной службы», — отмечается в заявлении.

При этом уточняется, что будут созданы условия для сохранения должности. В частности, такой человек должен будет представлять собой «государственный интерес», а также доказать тот факт, что в последние 1,5 года он имеет четкую «половую идентичность».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп устроит встряску Пентагону. Таким образом она объяснила решение главы государства уволить Чарльза Брауна с главной военной должности США — руководителя Объединенного комитета начальников штабов. По словам пресс-секретаря, президент был недоволен его работой.

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