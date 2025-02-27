Перегородивший российскую трассу пылающий бензовоз попал на видео

Во Владимирской области загоревшийся бензовоз перекрыл трассу и попал на видео

Во Владимирской области во время столкновения с легковым автомобилем бензовоз перекрыл трассу и загорелся. Видео с пылающими транспортными средствами опубликовал Telegram-канал «112».

ДТП произошло на 126-м километре платного участка трассы М-12. При столкновении грузовика и легковушки вспыхнул пожар, который удалось потушить пожарным более чем через час.

Пострадавших при аварии нет, отметили в канале.

Ранее в Омской области в аварии на трассе с участием автобуса, двух грузовиков и легкового автомобиля пострадали 12 человек. Известно, что семеро отказались от госпитализации, еще пять госпитализированы — один в тяжелом состоянии, четверо в состоянии легкой степени тяжести.